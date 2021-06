Exposition Hommage à Jean Letarte à la Maison Paul-Émile Borduas

Une exposition Hommage à Jean Letarte, artiste visuel et télévisuel québécois, décédé le 29 avril 2021 à l’âge de 88 ans, sera présentée du 26 juin au 25 juillet à la Maison Paul-Émile Borduas.

Les visiteurs pourront contempler un survol des différentes époques de la carrière de l’artiste, des extraits de sa production picturales des dernières années, en plus de quelques objets personnels significatifs. À la fois graveur, peintre, sculpteur, aquarelliste, il fût sans cesse attiré par les nouveaux médiums et les nouvelles techniques.

Élève de Paul-Émile Borduas et de Jean Dallaire, certaines de ses œuvres sont exposées au Québec, au Canada et à l'étranger. Certaines autres font partie de collections privées, notamment en France, en Belgique, au Brésil et aux États-Unis.

Jean Letarte est l’un de ces artistes à la main magique : il peut créer un simple dessin à la plume, peindre une toile gigantesque et élaborer ces extravagants bijoux-sculptures qu'il nomme ses transportables.

« Son œuvre est colossale et chaque objet en lui-même donne l'impression d'être toute une production, reflétant l'instant présent une finalité en soi. Il n’y a jamais de demi mesure chez Letarte, et une maîtrise totale de ses techniques de travail lui permet de s'exprimer à volonté, librement et sans contrainte. » pouvait-on lire dans Vie des arts en 1977.

Une longue carrière qui laisse des traces

Parallèlement à ses études en arts visuels, au début des années 60, il participe à de nombreux stages sur le cinéma d'animation dans divers pays d'Europe, notamment aux stages Trinka-Zeman. Dans le cadre de sa carrière de réalisateur à Radio-Canada qui s’est échelonnée sur plus de trente ans, il a également participé à de nombreux festivals internationaux de court métrage et a vu une de ses œuvres (Smaracdin) primée dans le cadre de l'un de ces événements.

Deux fois récipiendaire du prix Wilderness décerné pour la meilleure réalisation télévisée. Il crée également le trophée du Festival International du Film de 1977.

Certes, Jean Letarte était un vieux routier des arts et de la télévision, mais c’est aussi par sa personnalité qu’il aura su toucher tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer l’homme sympathique, dévoué et authentique. Par son engagement à former une relève de jeunes et talentueux artistes, parions que «l’influence Letarte» n’a pas terminé de résonner dans l’art contemporain québécois.