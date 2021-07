Une foule d'activités cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offrira de nombreuses activités aux citoyens dans les parcs, dans le Vieux-Saint-Jean, dans les cieux et même sur la rivière.

Cet été, la Ville invite les citoyens à faire le plein de nature. On prend le temps de découvrir la campagne en sillonnant les pistes cyclables. On casse la croûte aux nouvelles haltes cyclistes du parc Docquier, du pavillon Jeunesse Yvan-Viens, ainsi qu’à la halte bonifiée à L’Acadie. On s’oxygène au parc naturel des Parulines et on explore la rivière à bord des bateaux-taxis d’Alo Richelieu.

Oasis du Vieux-Saint-Jean

Quand on parle d’ambiance conviviale, le Vieux-Saint-Jean, est selon la Ville l’endroit où s’arrêter. Cette année, l’Oasis métamorphose le parc des Éclusiers, la Place publique, mais également du nouveau : la Place du quai.

Terrasses urbaines, zones ombragées, arche bruine fraîcheur, murs végétaux, plafonds lumineux, théâtre d’ombres, animation immersive, jeux au sol et même une zone balançoires, ceci n’est qu’un aperçu de l’offre de la saison estivale co-produite par la Société de développement Vieux-Saint-Jean et la Ville avec l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu comme partenaire de production.

Grâce aux récents assouplissements des mesures sanitaires, des spectacles pourront être offerts à l’Oasis de la Place du quai, cet été.

Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard

Au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard, il est possible de se reposer dans une chaises longues ou un hamacs, de tester son équilibre sur la slackline ou même de s’initier au spikeball. On peut aussi prendre l’apéro dans l’ambiance lumineuse de la nouvelle aire de pique-nique ou devant l’un des foyers en bordure de la rivière. La location de kayak, planche à pagaie et canot est aussi offerte et des jeux d’eau, ainsi que des terrains de volleyball se trouvent sur place.

Cet aménagement estival est réalisé en collaboration avec l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Domaine Trinity

Pour faire le plein de culture cet été, direction le Domaine Trinity, où les citoyens sont invités à se glisser « Entre les branches » pour la saison estivale. De la fermette à la lecture, en passant par la musique d’ambiance, sans oublier le nouveau balado du ruisseau Hazen et le piano public, découvrez de nouvelles activités chaque fin de semaine.

Festival et spectacle

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra l’évènement Ciel en fête, toutes les fins de semaine du mois d’août. Du du 19 au 22 août, le Championnat canadien mettra en compétition des aérostiers aguerris venus des quatre coins du pays.

La Ville clôturera l’été avec une série de quatre grands concerts extérieurs au parc Gerry-Boulet en septembre. Ces évènements se tiendront dans le respect des consignes du gouvernement.

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté du conseil municipal de réinventer son offre d’activités, d’offrir des lieux adaptés aux mesures sanitaires en vigueur et de faire redécouvrir à la population nos attraits locaux.