Les boîtes « Virées gourmandes de la Montérégie » sont de retour

Les résidents de la Montérégie qui souhaitent goûter des produits gourmands et soutenir les entreprises agroalimentaires locales pourront à nouveau commander leur boîte « Virées gourmandes de la Montérégie ».

Voilà une excellente façon pour les foodies de la région de démontrer une fierté régionale et un soutien aux producteurs et transformateurs locaux, en plus de découvrir et redécouvrir de nouveaux produits de la région, dans le confort de leur domicile. Fière du succès de la première édition de ses boîtes découvertes, La Montérégie, le garde-manger du Québec propose à nouveau un concept qui met en valeur, au fil des saisons, toute la richesse du terroir de la Montérégie.

Quatre boîtes « découvertes » seront offertes en octobre, décembre, février et mars auprès des consommateurs qui pourront facilement en faire l'achat en ligne via la plateforme sécurisée vireesgourmandes.ca.

Chaque boîte contiendra un assortiment thématique de 9-12 produits régionaux (incluant au moins un produit alcoolisé) pour permettre aux consommateurs de vivre des expériences culinaires et d’aller à la rencontre des producteurs et transformateurs de la région qui partageront leur savoir-faire à travers les boîtes thématiques. En plus des délicieux produits, un mini-magazine et divers contenus exclusifs seront inclus dans les boîtes. Des recettes, des capsules vidéo ainsi que des trucs et astuces du réputé chef Pasquale Vari accompagneront la dégustation de produits variés et complémentaires.

Points de cueillette où récupérer sa boîte « Virées gourmandes » :

• Les Coteaux – Marché Écolocal de Les Coteaux

• Marieville – Jardin Émergent

• Saint-Basile-le-Grand – Olive & Balsäm

• Saint-Hyacinthe – Brasseurs du Monde

• Saint-Lambert – L’Échoppe des fromages

• Vaudreuil-Dorion – Sous les oliviers

Les dates de cueillettes seront les suivantes :

• Jeudi 28 octobre 2021

• Jeudi 16 décembre 2021

• Jeudi 10 février 2022

• Jeudi 24 mars 2022

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires ainsi que par les partenaires suivants : MRC des Maskoutains, MRC de Rouville, MRC de la Vallée-du-Richelieu et DEV Vaudreuil-Soulanges.