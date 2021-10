Lancement des appels de candidatures pour les prix en arts et culture de la Montérégie

Culture Montérégie, en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, et TVRS, lance quatre appels de candidatures pour les prix en arts et culture de la Montérégie.

Les artistes et organismes auront jusqu'au 3 décembre 2021 pour déposer une candidature. Notons qu'il n’est pas nécessaire d’être membre de Culture Montérégie pour soumettre une candidature.



Prix du CALQ - Artiste de l'année en Montérégie

Assorti d'un montant de 10 000 $ et de la réalisation d’un portrait vidéo par l’équipe de La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec, ce prix reconnaît un.e artiste ou un.e écrivain.e qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Remis en alternant les disciplines artistiques aux trois ans, le prix ira, cette année, à un.e artiste ou auteur.e oeuvrant en Arts visuels, métiers d'art, arts numériques, cinéma ou vidéo.



Pour obtenir de l’information complémentaire ou de l’aide pour préparer leur candidature, les artistes et organismes sont invités à contacter Jacinthe Ducas, agente de développement et de services aux membres à Culture Montérégie au 450-651-0694 ou sans frais 1 877 651-0694, poste 222, ou encore par courriel au [email protected] . Ce service est gratuit et offert à tous.



Pour remplir le formulaire : www.calq.gouv.qc.ca/prix-et- distinction/artiste-de-lannee- monteregie/



Prix numérique - TVRS

Assorti d'une bourse de 3 000 $, ce prix a pour objectif de mettre en valeur l’existence d’une pratique numérique innovante et vivante sur le territoire de la Montérégie. Sont admissibles, les œuvres, les initiatives, les projets numériques ou ayant une composante numérique importante. Leur réalisation peut avoir été menée par un artiste professionnel ou de la relève, un collectif d’artistes, un organisme culturel professionnel ou une entreprise créative.



Pour remplir le formulaire : https://culturemonteregie.qc. ca/initiatives/prix-laureats/# prix-numerique



Prix relève –Télé-Québec

Assorti d’une bourse de 2 000 $, et de la réalisation d’un portrait vidéo par l’équipe de La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec, ce prix vise à reconnaître l’excellence du travail d’un.e artiste ou d'un collectif d'artistes de la relève professionnelle montérégienne, tout en favorisant un soutien à la carrière artistique en début de parcours. Pour être admissible, l’artiste doit avoir diffusé ses œuvres au moins une fois en public dans un contexte professionnel, être âgé de 18 à 35 ans, résider en Montérégie et y exercer une pratique active.



Pour remplir le formulaire : https://culturemonteregie.qc. ca/initiatives/prix-laureats/# prix-releve



Prix Patrimoine - Culture Montérégie

Assorti d'une bourse de 1 000 $, ce prix vise à sensibiliser la population à la vigueur et à la richesse du patrimoine bâti et vivant en Montérégie. Il vise également à saluer les initiatives contribuant à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du territoire. Tout projet ou activité de transmission, d’interprétation ou de diffusion mettant en valeur un élément du patrimoine, et ce, quelle que soit la pratique (archéologie, histoire, tradition orale, archives…). Il peut avoir été mené par une Municipalité régionale de comté (MRC), une municipalité, un organisme, un individu, un collectif ou une institution. L’activité doit avoir été réalisée dans la période s’échelonnant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et avoir eu lieu sur le territoire de la Montérégie. Pour remplir le formulaire : https://culturemonteregie.qc. ca/initiatives/prix-laureats/# prix-patrimoine.