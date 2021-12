Les meilleurs films de Noël sur Netflix

Qui dit Noël, dit évidemment films de Noël ! EnBeauce.com vous propose aujourd'hui une liste non exhaustive des meilleurs d'entre eux disponibles sur Netflix Canada.

Pour les amateurs d'histoires d'amour, on retrouve :

- Que souffle la romance (vue et approuvé par notre journaliste)

- La trilogie Un prince pour Noël

- Un Noël en Californie (il y a même une suite, si vous aimez ça)

- Lovehard (un peu cliché, mais mignon)

- Flocons d'amour (plus pour les adolescents)

- Holidate (l'amour avec humour)

- L'alchimie de Noël (un remake des Visiteurs version romantique)

Pour ceux qui préfèrent le rire aux larmes il y aussi :

- Et encore un joyeux Noël !

- Les Chroniques de Noël 1 et 2 (voilà de quoi se réconcilier avec les Fêtes)

- Noël avec le père (les chicanes de famille, on sait ce que c'est..)

- David et les lutins (pour les petits et grands enfants)

- La famille Claus

Pour finir, la catégorie la plus importante de toute, les films d'animation (à regarder sans modération) :

- Mission Noël

- Klaus

- Le Noël d'Angela 1 et 2



Recommandation spéciale de notre journaliste : les courts-métrages « Olaf présente » qui sont disponibles sur Disney +.