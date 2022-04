Culture Montérégie lance sa campagne d'adhésion 2022-2023

C'est samedi dernier que se tenait la Finale régionale de l'Est de la 43e édition de Cégeps en spectacle présentée par Desjardins et réalisée par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Au Théâtre des Deux Rives, ce sont des artistes fébriles et extatiques qui ont brillé sous les feux des projecteurs devant un public chaleureux, fier et heureux d'encourager la relève culturelle. Au terme de cette soirée , Antoine Arbour, du Collège Lionel-Groulx, ainsi que Félix Giroux et Jean Cedric Gerson Moni, du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, ont été désignés par le jury pour représenter la région à la Finale nationale qui se tiendra le 30 avril prochain. En plus d'accéder à l'ultime étape du prestigieux concours, chaque artiste a mis la main sur une bourse de 750 $, l'une offerte par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) et l'autre par Desjardins.