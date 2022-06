Atelier de fabrication d’une pièce en argile au Musée du Haut-Richelieu

Le dimanche 12 juin, participez à une activité familiale de fabrication d’un pot en argile au Musée du Haut-Richelieu. Que ce soit pour offrir en cadeau ou pour ajouter une touche colorée à votre décoration, vous aurez l’occasion de manipuler l’argile afin de créer une pièce unique et personnalisée.

L’atelier de création sera offert au coût de 25 $ par pièce et aura lieu de 13 h à 15 h. Cette activité est recommandée pour les enfants âgés de six ans et plus (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Les réservations sont obligatoires, car les places sont limitées. Pour réserver, faites parvenir un courriel à [email protected] en indiquant le nombre total de personnes qui participeront à l’activité ainsi que vos coordonnées.

Les pièces seront prêtes environ deux semaines après l’activité, car elles doivent être cuites dans notre four spécialement conçu pour la céramique. Café et chocolat chaud vous seront également offerts au coût de 1 $.