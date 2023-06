La fréquentation des salles de cinéma a augmenté en 2022

Les Québécois ont été plus nombreux en 2022 à se rendre au cinéma pour voir des films, mais la fréquentation n'atteint toujours pas les niveaux prépandémie.

D'après les chiffres publiés mercredi par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les salles de cinéma ont reçu 11,3 millions de spectateurs l'année dernière, ce qui est un bond important depuis 2020 ou 2021.

On note une hausse de 61 % de 2021 à 2022, une augmentation équivalente de celle enregistrée l'année précédente.

L'ISQ explique cette hausse notamment par la popularité des films américains. La part des films québécois dans l'assistance ne représentait que 9 %, comparativement à 82 % pour les films américains.

Le film «Top Gun: Maverick» se retrouve d'ailleurs en tête des films les plus vus en 2022, et de loin. Du côté des films québécois, c'est «23 décembre» qui a attiré le plus de cinéphiles.

Mais nous sommes encore bien loin des chiffres de 2019 ou 2018. En 2019, les cinémas avaient enregistré 18,7 millions d'entrées et 19,1 millions en 2018.

«L’année 2022 a été marquée par une reprise partielle de la fréquentation des salles de cinéma au Québec, dans toutes les régions, attribuable à une plus longue période d’activité et à un plus grand nombre de sorties en salle, notamment de films américains très attendus», souligne-t-on dans le rapport de l'ISQ, signé par Mathieu Jodoin.

«Il faudra attendre les résultats de 2023 pour voir si la reprise se poursuit et dans quelle mesure elle aura été favorisée en 2022 par la concentration des sorties en salle de films à succès qui auraient été présentés plus tôt, n’eût été la pandémie.»

