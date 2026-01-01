À la découverte de Chambly: circuit patrimonial et BaladoDécouverte

Avec l’arrivée du printemps, la Ville de Chambly invite les citoyens à découvrir ou redécouvrir la Ville par le biais de son circuit patrimonial.

Grâce à une carte interactive en temps réel, le circuit mènera les visiteurs à la découverte de la Maison du commandant, de l’Église Saint-Stephen, du Manoir de Salaberry, du Fort-Chambly ainsi que vingt-deux autres lieux d’intérêt historique.

Saviez-vous que Chambly tient son nom du capitaine Jacques de Chambly, commandant d’une garnison du régiment de Carignan-Salières, qui avait pour mission d’ériger un fortin de bois au pied des rapides de la rivière Richelieu, afin d’arrêter l’invasion iroquoise? Ou que le Fort-Chambly a été brièvement occupé par les troupes américaines?

Tout au long de la saison printanière et estivale, la population de Chambly et les touristes sont invités à parcourir le circuit piétonnier et les aires d’interprétations thématiques pour y découvrir Chambly par ses personnages historiques, ses événements et ses bâtiments patrimoniaux.

Pour une plus grande immersion dans le passé militaire et industriel de Chambly, les amatrices et amateurs d’histoire sont aussi invités à télécharger l’application BaladoDécouverte disponible sur Google Play et App Store. Les capsules audios peuvent être téléchargées en amont pour s’écouter sans connexion Internet pendant le circuit.

Les activités sont entièrement gratuites et accessibles en tout temps, à pied ou à vélo, en famille ou en solo.

