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Le ministre de la Culture et des Communications

Lacombe annonce 5 millions $ de plus par an pour les musées

durée 18h00
30 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Québec ajoute 5 millions $ par an dans la cagnotte pour les musées agréés.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce jeudi après-midi à Rivière-du-Loup, où se déroulera à compter vendredi pour une journée une réunion du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'enveloppe totale pour les institutions muséales agréées passe donc de 79,4 millions $ prévus pour les trois années de 2025 à 2028 à 89,5 millions $, soit 5 millions $ de plus par an pour 2026-2027 et 2027-2028.

La bonification de l'enveloppe profitera particulièrement aux 42 musées agrées considérés comme étant en région éloignée.

Le Québec comptait déjà pas moins de 185 institutions muséales agréées et le gouvernement a annoncé jeudi que sept établissements nouvellement agréés seront intégrés au programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

ll s'agit de la Forge-menuiserie Cauchon, du Manoir Mauvide-Genest, de la Cité de l’Énergie, de la Maison Merry, de la Fondation Guido Molinari, de l’Église Sainte-Amélie et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

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