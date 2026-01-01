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Dimanche 24 mai

Journée portes ouvertes au Jardin communautaire de Chambly

durée 09h00
27 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Chambly, en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie de Chambly, Richelieu, Carignan (SHECRC), tiendra une journée portes ouvertes au Jardin communautaire de Chambly tiendra le dimanche 24 mai, de 9 h à 12 h.

Cette journée vise à souligner le début de la saison du jardinage.

Tout le monde est bienvenu à cet événement situé au 986, avenue Simard. La Division environnement de la Ville de Chambly distribuera gratuitement, tout au long de l’avant-midi, des centaines de plants de légumes, de fines herbes ainsi que des pousses d’arbres, et ce jusqu’à épuisement des stocks. Le nombre de plants est limité à deux plants de légumes et un plant de fines herbes par personne. La distribution se fera selon l’ordre d’arrivée.

De 10 h 30 à 12 h, un atelier sur la culture des tomates sera offert par Geneviève Bessette, autrice, maraîchère et formatrice.
 

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