Faire du premier bulletin un levier de réussite avec Alloprof

En cette période de remise du premier bulletin scolaire, Alloprof recommande de transformer la première évaluation en levier pour identifier les défis éducatifs et savoir où concentrer ses efforts pour réussir.

En effet, les élèves du primaire et du secondaire recevront deux bulletins cette année : un premier qui a été remis dans les derniers jours, et un deuxième, au plus tard le 10 juillet.

« La réception du bulletin peut être une période stressante pour les parents et les élèves, surtout dans le contexte particulier de la COVID où les apprentissages ont pu être perturbés. Si le bulletin n’est pas à la hauteur des attentes, on peut tout de suite s’attaquer aux notions qui sont moins bien comprises. Les élèves ou leurs parents peuvent s’adresser à nos enseignants pour toutes questions scolaires », souligne Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d’Alloprof.

Afin de transformer les défis soulevés dans le bulletin en réussites, Alloprof invite les élèves à utiliser ses nouvelles solutions déployées depuis le début de la pandémie. Les élèves et leurs parents peuvent utiliser la Zone d’entraide, un espace collaboratif qui permet d’obtenir un accompagnement sept jours sur sept, le service de clavardage direct avec les enseignants, ainsi que les MiniRécups, des vidéos interactives de rattrapage de 30 minutes.

Rappelons que plus de 110 000 élèves par jour se sont tournés vers le site de l’organisme au début de janvier alors que l’école se faisait à la maison, un achalandage record.

Des conseils gratuits pour les parents

Comment rebondir après un échec scolaire? Qu’est-ce que l’anxiété de performance? Alloprof propose aux parents un dossier complet sur son site qui permet de démystifier le bulletin et les compétences scolaires. Alloprof propose aux parents des ressources clés en main pour savoir comment réagir et intervenir de façon positive dans leurs rôles de soutien.

« On ne veut pas que la réaction au bulletin affecte la motivation de son enfant. La meilleure approche demeure celle de la bienveillance, en soulignant les efforts effectués par le jeune et ses progrès, et en évitant de le comparer aux autres élèves de sa classe ou à ses frères et sœurs », rappelle Annie Harvey, rédactrice et chroniqueuse pour Alloprof Parents. « Ce n’est pas toujours simple, et il n’y a pas de recette magique, mais peu importe les résultats obtenus, il est souhaitable de transformer le bulletin en expérience positive », ajoute-t-elle.

L’organisme rappelle qu’il est possible de communiquer gratuitement avec les professionnels et orthopédagogues de l’équipe d’Alloprof Parents afin de poser des questions sur le parcours scolaire de son enfant et d’obtenir des conseils sur mesure.

Un grand concours pour les Journées de la persévérance scolaire

Alloprof profite des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février pour lancer le concours Gagner à s’entraider. Il permettra à trois personnes de gagner une bourse d’études de 1000 $ en participant à la Zone d’entraide d’Alloprof. Jusqu’au 17 avril 2022, les parents et élèves sont invités à y poser une question ou à y fournir une explication scolaire. « C’est une belle façon de garder les jeunes motivés et de les encourager à s’entraider et à chercher de l’aide en lien avec les notions ou matières moins bien comprises », résume Marc-Antoine Tanguay.

Alloprof lancera également pour l’occasion la série de vidéos Confessions de parents qui met de l’avant des parents qui se confient sur les défis qu’ils vivent au quotidien et leurs petits trucs à propos des choix de cours, de la période des devoirs ou de la préparation aux examens, par exemple. L’organisme invite aussi les parents, premiers alliés de la réussite scolaire, à s’inspirer des nombreux trucs, astuces et outils proposés dans la section Alloprof Parents, dont les dossiers pour soutenir la persévérance et prévenir le décrochage.

Un impact démontré par la recherche universitaire

Enfin, Alloprof en profite pour rappeler les résultats d’une étude nationale réalisée en collaboration avec le Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP) de l’UQAM sur son impact en pandémie. « Les résultats démontrent notamment qu’Alloprof est un allié précieux dans le parcours scolaire des élèves, en particulier quand la routine d’apprentissage est chamboulée », explique le porte-parole.