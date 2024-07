Alloprof allonge sa période de services pour les élèves

Alors que près de 20 000 jeunes du secondaire entament leurs cours d’été et leur préparation aux examens de reprise au Québec, les professionnels d’Alloprof reprennent du service pour les aider à s’y préparer. Cette année, l’organisme devance l’ouverture de ses services d’été pour offrir du soutien du 10 au 31 juillet 2024 par téléphone, texto, clavardage et via sa Zone d’entraide.

Alloprof a aussi entrepris la tournée de nombreuses écoles à Québec, à Montréal, à Laval et en Montérégie pour présenter aux élèves les milliers d’outils pratiques et gratuits qui peuvent les aider à bien comprendre la matière qui leur pose des difficultés et à s’exercer, afin de leur permettre de réussir leurs examens et de passer à la prochaine étape de leur parcours.

Voici quelques données sur l’impact et l’utilisation des outils d’Alloprof pendant la période des cours d’été en 2023 :

● Alloprof a aidé les élèves 525 000 fois, tous services confondus;

● L’équipe d’Alloprof a fourni des explications à plus de 55 000 demandes faites dans la Zone d’entraide (une hausse de plus de 50 % par rapport à l’année précédente);

● 250 000 fiches notionnelles ont été consultées sur le site web d’Alloprof;

● Les maths et le français sont les matières qui ont généré le plus de questions, comme les années précédentes.

« Pour les élèves, apprendre qu’on devra suivre des cours d’été ou faire des examens de reprise, c’est probablement l’une des pires nouvelles à recevoir pendant un parcours scolaire : ça augmente le sentiment d’échec et écorche souvent la confiance en soi », explique Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves d’Alloprof. « Quand notre équipe intervient auprès de ces jeunes lors de nos tournées de classe ou dans le cadre de notre service Demander à un prof, on prend vraiment le temps de souligner leur persévérance et les efforts investis pour s’améliorer. Surtout, on s’assure de leur fournir les meilleures ressources pour bien comprendre la matière », ajoute-t-il.

Des outils sur mesure pour les examens du ministère

Alloprof propose une foule d’exercices, de fiches, de vidéos et d’aide-mémoire spécialement conçus pour aider à la maitrise des concepts couverts par les examens du ministère. Quelle que soit la matière, l’équipe de profs d’Alloprof est en mesure de répondre aux questions des élèves par clavardage, texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et les dimanches de 14 h à 17 h. Le site web propose aussi une foule d’exercices pour s’assurer d’avoir bien compris et pour consolider la matière, des simulations d’examen dans certaines matières, ainsi que des vidéos de 30 minutes, appelées MiniRécups, qui permettent de valider la compréhension. Pour se préparer à l’épreuve unique de français de 5e secondaire, il est possible de réécouter une séance d’aide présentée par nos profs, disponible sur YouTube et TikTok.

Diminuer l’impact de la glissade des apprentissages

Alloprof reconnait l’importance de se reposer et de profiter de l’été pour s’amuser et faire le plein d’énergie. Par contre, pour une majorité d’élèves, l’été est aussi synonyme de perte d’acquis scolaires et d’un recul des apprentissages à cause d’un phénomène qu’on appelle la glissade de l’été. Pour la prévenir, Alloprof propose plusieurs idées d’activités aux parents pour faire en sorte que leur enfant s’amuse tout en gardant son cerveau actif, pour un retour à l’école en pleine confiance en septembre prochain.