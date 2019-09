Semaine de la prévention des incendies 2019 : « Le premier responsable, c’est toi! »

C’est sous le nouveau thème « Le premier responsable c’est toi! » que se tiendront à Saint-Jean-sur-Richelieu diverses activités sur la prévention des incendies, du 16 septembre au 12 octobre 2019.

Pour la première fois cette année, les activités de sensibilisation organisées dans le cadre de cette initiative de prévention annuelle s’étendront sur une période de quatre semaines, dans le but de rejoindre le plus de citoyens possible.

Les membres du Service de sécurité incendie et plus particulièrement l’équipe de la Division prévention, ont organisé des activités plus diversifiées les unes que les autres. Celles-ci prendront différentes formes allant du kiosque de sensibilisation offert en collaboration avec divers partenaires, des rencontres sociocommunautaires avec les aînés, des visites dans certains établissements scolaires, des présences en éducation du public dans les parcs municipaux et la traditionnelle Journée portes ouvertes.

Pour en savoir plus sur ces activités, consultez la page Facebook de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu chaque semaine. Un Vox pop sur les enjeux de la prévention sera également diffusé sur les réseaux sociaux durant cette période. Soyez à l’affut pour visionner cette nouvelle capsule vidéo!

Journée portes ouvertes

C’est le samedi 21 septembre, de 10 h à 15 h, que les membres du Service de sécurité auront le plaisir de recevoir les citoyens à la caserne 1, située au 525, rue Saint-JacquesOuvre le lien dans une nouvelle fenêtre pour le rendez-vous annuel de la « Journée portes ouvertes ».

Au programme de cette journée animée, on pourra découvrir l’univers du métier de pompier à travers la visite d’une caserne, le maniement de l’extincteur portatif et diverses démonstrations. Jeux gonflables, concours et parcours pompier sont aussi prévus. Plusieurs prix de présence seront remis et les plus jeunes pourront participer à un concours de dessin pour courir la chance de devenir un Pompier d’un jour, Les citoyens sont donc attendus en grand nombre.

Le citoyen, notre partenaire!

Près de la moitié des incendies sur le territoire desservi par le Service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu est causée par des erreurs humaines, l’utilisation inadéquate d’une source de chaleur ou la mauvaise utilisation d’un équipement.

Par une approche adaptée issue d’une analyse des incidents, l’équipe de la Division prévention du Service de sécurité incendie joue un rôle prépondérant dans la communication des bons comportements à adopter pour éviter un incendie : allez à leur rencontre.