Participez à la floraison du Domaine Trinity de Saint-Jean-sur-Richelieu

Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont de nouveau invités à participer à la transformation de l’oeuvre de land art du Domaine Trinity. Cette fois-ci, ils contribueront à la floraison printanière!

C'est aujourd'hui, le dimanche 7 mars que plus d’une centaine d’ensembles créatifs seront disponibles gratuitement au Domaine Trinity entre 13 h et 15 h. Les ensembles incluent des pièces à peindre et à assembler pour réaliser une fleur colorée. Les citoyens qui souhaitent participer à l’activité devront rapporter leur réalisation complétée pour qu’elle soit accrochée à l’oeuvre de land art pour la transformer en immense jardin! Ils auront besoin de peinture, pinceaux, colle et imagination ! Les fleurs seront ensuite accrochées à l’oeuvre par l’artiste Jean Guillet. Le port du masque est obligatoire lors de la cueillette de votre ensemble créatif et la distanciation de deux mètres est requise. Maximum d’un ensemble par personne.

Les fleurs, une fois peintes et assemblées, doivent être rapportées à la boutique Signé Guillet durant les heures d’ouverture au plus tard le samedi 20 mars, ou directement au Domaine Trinity le dimanche 21 mars entre 12 h et 13 h. La boutique Signé Guillet est située au 89, boulevard Saint-Luc et le Domaine Trinity est situé au 360, rue McGinnis, dans le secteur Iberville, à l’angle de la 11e Avenue. Pour plus de détails, visitez www.maculture.