Lancement d'un livre personnalisé pour les tout-petits en deuil

Après avoir écrit et publié plus d’une dizaine de livres pour tout-petits, Isabelle Leblanc, fondatrice et auteure de Ton Livre Ton Histoire, se tourne maintenant vers le sujet du deuil animal dans son plus récent récit « Au revoir, mon ami, mon trésor ». Prenant la forme d’un livre personnalisé dont le jeune lecteur est le héros, ce nouvel ouvrage permet aux enfants de se sentir interpellés personnellement par la situation vécue, et ainsi de trouver les ressources nécessaires pour passer à travers de cette étape difficile de leur vie.



Un livre à titre de soutien psychologique Les livres personnalisés deviennent des refuges importants pour les enfants. En incarnant leur propre rôle dans l’histoire, les jeunes lecteurs peuvent s’abandonner pleinement à leurs émotions. Partant de cette prémisse, Nathalie Bossé et Isabelle Leblanc, co-auteures du livre, ont cru pertinent d’aborder dans leurs ouvrages différents sujets délicats ou inaccessibles pour les petits, tels que la mort d’un animal ou d’un proche. Comment aborder le sujet du décès sans créer de craintes? Comment expliquer à sa famille comment réagir et exprimer sa peine dans une telle situation? Tant de questions auxquelles on répond en illustrations dans cette nouvelle œuvre sur le sujet du deuil animalier « Au revoir, mon ami, mon trésor ». Certaines cliniques vétérinaires québécoises offrent d’ailleurs le livre aux familles traversant cette situation difficile, une solution reconnue internationalement par les professionnels contre le deuil. Puisque le deuil peut se présenter sous une multitude de formes, Ton Livre Ton Histoire propose déjà une édition sur le deuil humain s’intitulant « La cabane au creux de mon cœur », une histoire personnalisée qui permet à l’enfant de nommer un être cher décédé chaque fois que le besoin s’en fait sentir, de se réfugier sans crainte au cœur de ses émotions, de se remémorer l’amour et les beaux souvenirs. D’ailleurs, pour chaque vente de ce dernier récit, 0,25 $ est remis à l’organisme Deuil-Jeunesse.