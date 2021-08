Le CISSS de la Montérégie-Est lance un sondage sur les services d’aide pour les jeunes

Les jeunes de 12 à 25 ans du RLS Pierre-de-Saurel sont invités à donner leur avis, d’ici le 22 septembre, sur les services d’aide de leur territoire dans un sondage du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est lancé dans le cadre du projet Aire ouverte dont le premier point de service sera implanté à Sorel d’ici la prochaine année.

Le sondage a pour objectif d’obtenir l’opinion des jeunes quant à leur utilisation actuelle des services d’aide et à leurs besoins en termes de services de santé et de service sociaux. Ce coup de sonde sera un des moyens utilisés pour développer une offre de service qui répondra aux besoins des jeunes. Cette offre de service s’inscrira d’ailleurs en complémentarité des services déjà offerts pour cette clientèle dans le RLS Pierre-de-Sorel.

Chaque participant au sondage sera automatiquement inscrit à un concours lui donnant la chance de remporter l’un des deux haut-parleurs Bluetooth.

Le sondage est accessible via le lien suivant : fr.surveymonkey.com/r/AireOuverte2021

Aire ouverte, c’est quoi?

Aire ouverte s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans. Il s’agit d’un endroit convivial et chaleureux où ils pourront recevoir gratuitement des services de santé et des services sociaux accessibles avec ou sans rendez-vous ou référence d’un médecin.

Soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Aire ouverte permettra d’améliorer la capacité du système de santé et de services sociaux du CISSS de la Montérégie-Est afin de rejoindre les jeunes dans leur communauté et de mieux identifier leurs divers besoins pour y répondre adéquatement.