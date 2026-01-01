La candidate au poste de directrice parlementaire du budget défend son indépendance

La candidate choisie par Ottawa pour occuper le poste de directrice parlementaire du budget a promis de ne pas faire de quartier au gouvernement fédéral si sa nomination est confirmée.

Annette Ryan, fonctionnaire de longue date et actuelle directrice adjointe de l'agence canadienne de renseignement financier, Fintrac, a été désignée par le Cabinet pour diriger le Bureau du directeur parlementaire du budget au début du mois.

La nomination de Mme Ryan doit être approuvée par la Chambre des communes et le Sénat, et elle a répondu aux questions des députés de la commission des finances lundi après-midi.

«J'ai l'intention de vous fournir des analyses de grande qualité, indépendantes et pertinentes afin que vous puissiez demander des comptes au premier ministre, à ses ministres et aux hauts fonctionnaires», a déclaré Mme Ryan aux députés dans son discours d'ouverture.

L'ombre du Jason Jacques

Le témoignage de Mme Ryan a parfois été éclipsé par l'attention portée par les députés à Jason Jacques, l'ancien directeur parlementaire du budget (DPB) par intérim dont le mandat a expiré au début du mois.

Les députés conservateurs ont confirmé lundi qu'ils voteraient contre la nomination de Mme Ryan, car ils souhaitent que M. Jacques occupe le poste de façon permanente.

La députée conservatrice Sandra Cobena a souligné aux journalistes que le fait de ne pas renouveler le mandat de six mois de M. Jacques revenait à licencier l’ancien contrôleur budgétaire, qui avait critiqué les finances libérales au début de son mandat.

De nombreux députés ont commencé leurs questions à Mme Ryan lundi en exprimant leur satisfaction à l’égard de M. Jacques dans ses fonctions de directeur parlementaire du budget. Mme Ryan a répété à plusieurs reprises tout au long de la séance de la commission son «profond respect» pour M. Jacques et ses prédécesseurs à ce poste.

Le député du Bloc québécois Jean-Denis Garon a affirmé après l’audience de la commission lundi qu’il s’était rendu à la réunion «l’esprit ouvert» et a indiqué que son parti n’avait pas encore décidé s’il soutiendrait la nomination de Mme Ryan.

M. Garon a critiqué le processus fermé de sélection du nouveau DPB et a déclaré qu’il aurait aimé comparer Mme Ryan aux autres candidats au poste permanent.

«Ce ne sont jamais les compétences qui sont remises en question. C'est l'indépendance, a-t-il précisé. Et je pense qu'elle a bien défendu son point de vue.»

Le député conservateur Jasraj Singh Hallan a demandé si Mme Ryan se sentirait à l’aise de s’exprimer ouvertement si elle estimait subir des pressions pour adapter son analyse. Elle a répondu qu'elle s’engageait à servir les parlementaires — et non le parti au pouvoir.

«Je vous considérerais tous collectivement comme mes supérieurs. Je pense que l'essentiel de ce rôle est de vous fournir précisément cette analyse pointue», a-t-elle affirmé.

Mme Ryan a pris l’initiative de promettre de ne briguer qu’un seul mandat en tant que DPO afin d’éviter toute suggestion selon laquelle elle pourrait compromettre son analyse en échange de faveurs partisanes.

Si Mme Ryan a déclaré qu’elle «mettrait le gouvernement au pied du mur» en matière de décisions budgétaires, elle a ajouté que «la viabilité budgétaire n’est pas une question partisane».

«Personne ne peut mener à bien son programme si l’on se heurte au mur budgétaire», a-t-elle soutenu.

M. Jacques a fait sensation sur la Colline du Parlement au début de son mandat en qualifiant l'évolution de la dette des libéraux de «stupéfiante» et non viable — des propos qu'il a par la suite regretté d'avoir tenus.

Mme Ryan s'est engagée à présenter l'analyse budgétaire de son bureau de manière à mettre en évidence les implications des décisions en matière de dépenses, mais a ajouté qu’elle laisserait les «propos virulents» aux parlementaires.

Dette viable

De nombreux députés ont demandé l’avis de Mme Ryan sur l’état des finances fédérales. Elle s’est largement référée aux analyses existantes provenant de sources telles que le Fonds monétaire international, qui indiquent que les niveaux d’endettement d’Ottawa sont viables.

L'ancien DPB avait fait le même constat après le dépôt du budget d'automne par les libéraux en novembre. M. Jacques avait alors affirmé que la trajectoire de la dette était viable à long terme, même s'il a fait valoir que le gouvernement fédéral avait épuisé une partie de sa marge de manœuvre budgétaire pour absorber les chocs futurs.

En réponse aux questions de Singh Hallan, Mme Ryan a reconnu que le gouvernement libéral prenait un risque en abandonnant les repères budgétaires antérieurs liés au ratio dette/PIB.

Ayant grandi à Terre-Neuve-et-Labrador puis à l'Île-du-Prince-Édouard, Mme Ryan est boursière de la fondation Cecil Rhodes et titulaire de diplômes de l'Université Acadia et de l'Université d'Oxford. Au cours de sa carrière, elle a occupé diverses fonctions au sein de la fonction publique canadienne.

Dans sa déclaration liminaire, Mme Ryan a passé en revue une liste multipartite de ministres qu’elle a soutenus au cours de sa carrière à Ottawa — parmi lesquels le chef conservateur Pierre Poilievre.

Mme Ryan a été interrogée sur sa relation avec le premier ministre Mark Carney, dont les études à Oxford ont coïncidé avec les siennes au début des années 1990.

Mme Ryan a déclaré que, bien qu’elle et M. Carney se soient connus «en tant que Canadiens» à l’étranger, ils évoluaient dans des cercles sociaux différents.

Leurs chemins se sont croisés plus tard à Ottawa, a-t-elle ajouté, alors qu’elle était économiste en chef à Industrie Canada et que M. Carney était gouverneur de la Banque du Canada. Elle a précisé que la plupart de leurs interactions à cette époque se faisaient par l’intermédiaire de son bureau, et non directement, et qu’ils n’avaient eu aucun contact après le départ de M. Carney outre-Atlantique pour diriger la Banque d’Angleterre.

Craig Lord, La Presse Canadienne