Les libéraux débattront de la question des restrictions d'âge sur les réseaux sociaux

La possibilité d'une restriction d'âge pour la création de comptes sur les réseaux sociaux et l'utilisation d'agent conversationnel par intelligence artificielle font partie des sujets qui seront débattus lorsque les membres du Parti libéral fédéral se réuniront le mois prochain à l'occasion de leur congrès national.

Les membres du parti doivent se réunir à Montréal pour leur congrès politique du 9 au 11 avril, dans le cadre duquel 24 résolutions différentes sont à l'ordre du jour.

Parmi celles-ci figurent deux propositions contradictoires sur la réforme du système électoral — un sujet sur lequel l'ancien premier ministre Justin Trudeau avait fait campagne en 2015, mais qu'il a rapidement abandonné.

Une autre résolution propose que le gouvernement fédéral invoque son pouvoir de désaveu pour s'opposer à l'utilisation de la disposition de dérogation dans certains cas où les provinces souhaitent s'en servir pour contourner les droits garantis par la Charte. Le désaveu est un outil constitutionnel rare qui n'a pas été utilisé depuis huit décennies.

Les résolutions des partis ne sont pas contraignantes et le ministre de la Justice, Sean Fraser, affirme qu’il n’a «aucune intention» d’invoquer le désaveu pour bloquer des lois provinciales.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne