Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Québec annonce un plan de 250 millions $ pour la prévention en santé

durée 15h00
11 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec annonce un plan de 250 millions $ qui inclut 54 mesures pour la prévention en santé.

Le plan constitue la feuille de route des cinq prochaines années du «Plan d’action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé».

L’annonce a été faite lundi matin par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa.

Ces 54 mesures, selon un communiqué de presse du gouvernement, visent à «réduire de 10 % la croissance du fardeau des maladies évitables et à diminuer de 10 % l’écart de mortalité prématurée lié aux inégalités socioéconomiques».

Le plan permettra de mettre en place des mesures qui, par exemple, vont «favoriser la promotion, l'offre et l’accès aux activités physiques pour les personnes peu ou pas actives en misant sur les contextes de découverte, d’initiation et de récréation» ou encore «d'offrir davantage de soutien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer» ou de «favoriser de saines habitudes de vie dans les milieux de travail».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les conservateurs proposent des réformes dans le régime de congé parental

Publié le 7 mai 2026

Les conservateurs proposent des réformes dans le régime de congé parental

Les conservateurs fédéraux proposent trois réformes de l'assurance emploi qui, selon eux, rendraient les congés parentaux plus flexibles pour les familles d'aujourd'hui. Garnett Genuis, porte-parole conservateur en matière d'emploi, et trois autres députés conservateurs ont tenu une conférence de presse à Ottawa, jeudi, pour dévoiler leurs ...

LIRE LA SUITE
Plus de 42 000 violations de données ont été recensées à l'Agence de revenu du Canada

Publié le 7 mai 2026

Plus de 42 000 violations de données ont été recensées à l'Agence de revenu du Canada

L'organisme fédéral de protection de la vie privée indique que plus de 42 000 violations de données ont été recensées à l'Agence du revenu du Canada depuis 2020, dans des cas d'accès ou de modification sans autorisation de renseignements personnels de contribuables. Dans un rapport spécial déposé au Parlement, le commissaire à la protection de la ...

LIRE LA SUITE
Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Publié le 6 mai 2026

Les libéraux de Carney demeurent indécis sur l'extension de l'aide médicale à mourir

Le premier ministre Mark Carney a indiqué qu'il ne se prononcerait pas pour l'instant sur la question de savoir si les personnes souffrant uniquement d'une maladie mentale devraient pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir. Un comité parlementaire composée de sénateurs et de députés examine actuellement si le pays est prêt à étendre l'aide ...

LIRE LA SUITE