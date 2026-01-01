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Un million d'heures

Le gouvernement Fréchette investit 22 millions $ dans le soutien à domicile

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8 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement Fréchette investit 22 millions $ pour ajouter un million d'heures de soutien à domicile.

La première ministre Christine Fréchette en a fait l'annonce vendredi, à Mercier, en Montérégie. Elle était accompagnée pour l'occasion de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger.

Elles ont déclaré vouloir mieux soutenir les personnes aînées, en perte d'autonomie ou en situation de handicap qui souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible.

Le gouvernement estime que son investissement permettra à des «milliers de Québécois de plus» d'avoir accès à de l'aide pour le ménage et pour les repas, notamment.

Une liste d'attente pour ces services existe toujours, mais elle aurait diminué depuis quelques années.

Le gouvernement soutient que le nombre de personnes en attente d'un premier service est passé depuis trois ans de 20 000 à moins de 13 000.

«Aujourd'hui, on leur donne de nouveaux outils pour leur permettre de vieillir dignement, dans le confort de leur maison», a déclaré Mme Fréchette dans un communiqué.

«L'ajout d'un million d'heures de soutien à domicile est une mesure d'avenir», a ajouté Mme Bélanger.

La Presse Canadienne

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